بالصور.. أسيوط تحتضن احتفالية العدالة والسلام

بدأت اللجنة المصرية للعدالة والسلام برئاسة الأب وليم سيدهم اليسوعى، بالتعاون مع مكتب العدالة والسلام بأسيوط، برئاسة الأب مرقص يوسف، وبحضور الأب لوكاس جلمى مهرجانها السنوى لمسابقة «ارسم سلامك بإيدك» في محافظة أسيوط.



وتتضمن الاحتفال عروض مختلفة لمدارس أسيوط، ثم ورش فنية منها الرسوم المتحركة، التمثيل والأشغال اليدوية.



يذكر أن هذا الاحتفال هو امتدادا لاحتفالية السلام، والتى أقيمت في ١٥ ديسمبر الماضي، وضمت أعمالا فنية لحوالى ١٠٠٠ طفل و طفلة من مختلف المحافظات.