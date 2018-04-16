اليوم.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينة أمام القضاء العسكرى

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحات المكذوبة المنسوبة للفريق مستدعى سامي عنان.



وأصدر المدعي العام العسكري، بإحالة المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العسكرية، على خلفية تصريحاته المكذوبة حول امتلاك الفريق مستدعى سامي عنان مستندات تدين شخصيات في مؤسسات الدولة



وكانت النيابة العسكرية، قررت في السابق حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة تسيء لمؤسسات الدولة.



وألقت قوات الأمن فى 13 فبراير 2018 القبض على هشام جنينة، بعد التصريحات التي أدلها بها لموقع «هاف بوست»، بشأن امتلاك عنان لوثائق تدين شخصيات هامة في الدولة.

