«حبة الرّمان» لسالي رياض في دار العين للنشر.. 22 أبريل

تقيم دار العين للنشر حفلًا لتوقيع ديوان «حبة الرّمان» للشاعرة سالي رياض، الأحد المقبل 22 أبريل 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً.



وديوان حبة الرّمان بالعامية المصرية يضم 33 عنوان منها، قصائد عن صلاح جاهين والأبنودى وناجي شاكر، وأخرى بعنوان مشاعر ونوتة ونادية ونانو وعاشقة وكان وكان ومين ف الرحيل زيك والحب ورقصة الحياة ووحبة الرّمان ورسمة».



ويتناول الديوان علاقة الشاعرة بالأماكن والناس، وبالنظر إلى القصيدة الأولى «منين أبدأ كلام» تعد جدارية عن رموز مصر الفنية فكأنها من خلال الأبيات تصوغ عملًا فنيًا تتحدث عن بيرم التونسي، وأحمد فؤاد نجم، وصلاح جاهين، ومحمود سعيد، وعبد الحليم حافظ، وجمال حمدان، ونجيب محفوظ، وأم كلثوم، ومحمود مختار.