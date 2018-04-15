«اسكوريال» تضئ سادس أيام مواسم نجوم المسرح الجامعي (صور)

عرض بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة من مساء اليوم ضمن فعاليات مواسم نجوم المسرح الجامعي، العرض المسرحي «اسكوريال»، لفرقة كلية التجارة جامعة عين شمس.



العرض من تأليف ميشيل ديجولديرود، إخراج زياد هاني كمال، كما كرم المخرج الكبير خالد جلال النجم هشام اسماعيل خريج جامعة حلوان، والنجم سامح حسين خريج جامعة القاهرة، والفنانان من خريج مركز الإبداع الفني.



يحمل المهرجان شعار«عودة الروح» دورة فاطمة علي إحدى بطلات المسرح الجامعي، تستمر فعاليات المهرجان حتي 19 أبريل الجاري.