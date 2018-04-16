اليوم.. «العمل الدولية» تنظم المؤتمر الـ4 للمسئولية المجتمعية

تعقد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، بعنوان "أثر العمل المسئول فى التمكين الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.



ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي.



وأكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكيد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسمان بالعدالة والتوازن والاستدامة.



وأضاف أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين، يتم خلالهما عقد عدد من الجلسات والحلقات النقاشية، بالإضافة لعقد "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"؛ بعد ما حققه من نجاح كبير في انطلاقته الأولى خلال 2017، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية، للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية؛ لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية، ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.



ويقام المؤتمر تحت رعاية الوزارات المشار إليها آنفًا، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجمعية التطوير والتنمية، وبنك الإسكندرية.

