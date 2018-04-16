اليوم.. ورشة عمل حول «قيم قطاع الزراعة والفرص الاقتصادية» بمؤتمر المسئولية الاجتماعية

تعقد اليوم الإثنين، ورشة عمل لـ"بيبسيكو"، على هامش المؤتمر الرابع للمسئولية الاجتماعية، حول خلق مفهوم "القيم المشتركة فى قطاع الزراعة المصري وتأثيره على الفرص الاقتصادية".





وتناقش الورشة عدد من المحاور الهامة والحيوية التي تواجه قطاع الزراعة المصرية، وسبل التعاون بين القطاع العام والخاص؛ بهدف تطوير قيم مشتركة في الأعمال الزراعية وتعميم مفهوم المناطق الزراعية، والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق فرص اقتصادية وزيادة التصدير في المجال الزراعي.





وتشهد الورشة عرض نماذج مصرية ناجحة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من منافسة الشركات العالمية والنهوض بالاقتصاد المصري.