اليوم.. ورشة عمل حول «قيم قطاع الزراعة والفرص الاقتصادية» بمؤتمر المسئولية الاجتماعية
المنزل مملكة المرأة وملجأ الرجل يرتاح فيه بعد عناء يوم طويل؛ لذلك تحرص الزوجة على البحث وراء كل ما هو جديد في عالم الديكور لتجديده. وإذا أردتِ تزيين حديقة منزلك؛ نقدم لكِ مجموعة من التصاميم، لتبتكري ...
نظمت مساء اليوم ندوة الفيلم الإماراتي «آلات حادة» بحضور المخرجة نجوم الغانم، والمنتج الشاعر الإماراتي خالد البدر، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ20 التي تقام برئاسة ...
كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، رؤساء المدن على مستوى المحافظة، تقديرا لمجهودهم خلال الفترة الماضية، والتفانى في عملهم. وكرم محافظ الغربية، اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى، ...