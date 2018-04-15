القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 11:23 م

ضبط 3 محاولات لتهريب أدوية ومستلزمات طبية بجمارك السد العالي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
راندا التوني
dostor.org/2130184

أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بميناء السد العالى، برئاسة عبدالرضى حسين مغربي، 3 محاولات تهريب جمركى لكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، الأولى عبارة عن "69 علبة بكل منها 150 فيلم أشعة أسنان، مع راكب سوداني على رحلة الباخرة سيناء القادمة من الخرطوم، وقدرت قيمة التعويضات المستحقة عليها 207 آلاف جنيه".

وكانت المحاولة الثانية لشقيق الراكب الأول، حيث وجد بحوزته "51 علبة بكل منها 150 فيلم أشعة أسنان و10 علب بكل منها 100 فيلم، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 182 ألف جنيه"، أما الثالثة، فكانت مع راكب آخر بنفس الجنسية، على نفس الرحلة أيضا، والذي كان يحمل "294 شريطا، بكل منه 10 أقرص أنافرونيل Anafronel من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات «TCA» و60 شريط بروفيرون PROviron لعلاج العقم".

وقرر على طلبة مدير عام جمارك أسوان، تحرير محاضر تهرب جمركى بأرقام "3 و4 و5" لسنة 2018، وتحريز المضبوطات.

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