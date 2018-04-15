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الثقافة
الأحد 15/أبريل/2018 - 11:13 م

جمعة فرحات: 60 دولة تشارك في ملتقى القاهرة للكاريكاتير

جمعة فرحات: 60 دولة
حاتم السروى
dostor.org/2130179

قال رسام الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، إن نجاح الملتقى القاهرة الخامس للكاريكاتير في دورته لهذا العام امتداد تلقائي لنجاحه في الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن الجديد هذا العام أن الدول المشاركة بلغ عدده 63 دولة وهي طفرة تحسب للقائمين على الملتقى ونجاح يضاف إلى رصيد وزارة الثقافة.

وأضاف جمعة، لـ«الدستور»، أن الرسّامين أرسلوا 2500 عمل كاريكاتيري وقمنا باختيار 600 منها نظرًا لضيق المساحة وقد انتقينا هذه اللوحات بمنتهى الدقة والعناية ثم بروزناها وتم عرضها كما ترون.

وطالب جمعة في تصريحاته وزارة الثقافة بالاهتمام بالجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير التي يقوم برئاستها وزيادة الإعانة المقدمة لها فقد كانت الجمعية تحصل على 50 ألف جنيه والآن لا تحصل سوى على 10 آلاف.

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