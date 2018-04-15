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الأحد 15/أبريل/2018 - 11:11 م

تسجيل صوتي لمحمد منير من داخل المستشفى: «أنا زي الفل»

محمد منير
محمد منير
عربي السيد
dostor.org/2130177

طمأن المطرب الكبير محمد منير جمهوره في مصر والوطن العربي على صحته بعد الأزمة التي ألمّت به مؤخرًا ودخل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد بالشيخ زايد.

ومن داخل الغرقة 2133 بمستشفى دار الفؤاد، المتواجد فيها حاليًا «الكينج» بعد إجراء العملية الجراحية، تواصلت «الدستور» مع الملك؛ للاطمئنان عن حالته الصّحية التى أكد أنه في تحسّن: «اطمنوا أنا زي الفل».

كانت إدارة مستشفى دار الفؤاد، قد أبلغت «الدستور» بتحسّن الحالة الصحية لمحمد منير وتعافيه فور انتهاء العملية الجراحية، مؤكدة أن شعورًا بالحزن انتاب «الكينج» فور تداول أخبار عن حالته الصحية في بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية ومنصّات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المطرب الكبير بخير وحالته الصحيّة على ما يرام.

وقالت إدارة المستشفى إن «منير» سيغادر غرفته مساء غدٍ الإثنين، أو بعد غدٍ بحد أقصى، على حسب تعليمات الطبيب المعالج.

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