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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:47 م

معهد التدريب البرلماني ينظم صالونًا حول «الانتماء والمواطنة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
كريمة أبو زيد
dostor.org/2130167

نظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، صالونًا برلمانيًا مساء اليوم الأحد، بعنوان «الانتماء والمواطنة.. رؤى التعزيز وآلياته»، بمقر الصالون الملحق بقاعة اللواء سامح سيف اليزل بمجلس الشورى سابقا، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

وحضر الصالون النائبات أمانى عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية، ومني منير، وهيام حلاوة.

وتحدث الدكتور أسامة الأزهرى، خلال الصالون، عن أهمية المواطنة والتعايش والتسامح مع الآخر، وكيف أن الدين الإسلامي دعا إلى التسامح والمحبة مع الآخرين، والانتماء وضرورة غرس هذه القيم في الأطفال والنشء.

وتلا الأزهرى قصيدة له بعنوان "له روحى ومالى"، مؤكدا أنها ستتحول إلى أغنية قريبًا.

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