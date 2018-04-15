غدًا.. مؤتمر صحفي لجراحات السمنة المفرطة بجامعة عين شمس

تعقد كلية الطب بجامعة عين شمس غدًا، مؤتمرًا صحفيًا لوحدة جراحات السمنة المفرطة بمدرج الدكتور البنهاوي بكلية الطب.



وقال الدكتور محمود المتيني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المؤتمر الصحفي يأتي بالتزامن مع إجراء جراحة سمنة لأثقل الحالات وزنًا في مصر، حيث تجرى الجراحة لسيدة مصرية تبلغ 47 عامًا وتزن 300 كيلو جرام ويتم إجراء الجراحة بمستشفي الدمرداش.



وأكد الدكتور محمود المتيني أن قسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس من أكبر المراكز المتخصصة في جراحات السمنة المفرطة بالشرق الأوسط.