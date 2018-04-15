القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:25 م

تعرّف على سعر «النيكل» اليوم

تعرّف على سعر «النيكل»
طارق عتمان
dostor.org/2130157

ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الإثنين، وسجل 13262.5 دولار للطن.

ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».

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