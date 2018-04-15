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الأحد 15/أبريل/2018 - 10:20 م

الثلاثاء.. أسرة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» في مسرح النهار

زينة
زينة
محمد أبو الفتوح
dostor.org/2130153

يستأنف المخرج زياد الوشاحي تصوير مسلسله «ممنوع الاقتراب أو التصوير» في لوكيشن مسرح النهار.

تدور أحداث العمل حول جريمة قتل رجل الأعمال أحمد الورداني وزوجته الممثلة مهرة ثم تقوم زوجته الأولى الفنانة المشهورة كاميليا بقتلهما، ويتم القبض عليها وتتصاعد الأحداث وتدخل كاميليا السجن ويتم عرض ماضي كل منهما وكشف رحلة صعودها ومهرة إلى عالم التمثيل والشهرة، وكيف كان الصراع بينهما طوال الوقت في عالم الشهرة والحب، وفي النهاية ينجح المحاميون بطرقهم في التحايل على القانون واستغلال الثغرات في إثبات براءة كاميليا.

«ممنوع الاقتراب أو التصوير» بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبدالوهاب ومحمد شاهين وهدى الأتربي ومن تأليف محمد الصفتي وإخراج زياد الوشاحي.

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