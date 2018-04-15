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الأحد 15/أبريل/2018 - 10:06 م

«النهضة التونسية» توضح حقيقة إشارة أحد مرشحيها بـ«رابعة»

سيمون سلامة
سيمون سلامة
محمود شومان
dostor.org/2130138

أكدت حركة النهضة الإسلامية فى تونس، تعقيبا على رفع مرشح عن الحركة شعار رابعة، أنه أراد فقط الإشارة إلى رقم «أربعة» لقائمتها في مدينة «المنستير» الساحلية.

وتداولت وسائل إعلام دولية صورا للمرشح سيمون سلامة خلال افتتاح الحملة الانتخابية لحركة النهضة في ولاية «المنستير» (شرق)، بدا كأنه يشير إلى شعار رابعة.

وقالت الحركة، إن رقم أربعة هو رقم حركة النهضة بالمنستير في قائمة الانتخابات البلدية، ولا علاقة له بإشارة رابعة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.

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