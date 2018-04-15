القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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مصر
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:01 م

«رى الشرقية» يواصل تنفيذ كوبرى العبور (صور)

«رى الشرقية» يواصل
وائل القمحاوى
dostor.org/2130133

واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى العبور بالزقازيق، للحد من الكثافة المرورية ومواجهة التعديات على المجارى المائية.

«رى الشرقية» يواصل تنفيذ كوبرى العبور (صور)
«رى الشرقية» يواصل تنفيذ كوبرى العبور (صور)
«رى الشرقية» يواصل تنفيذ كوبرى العبور (صور)
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