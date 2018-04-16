مصدر بـ«مطار القاهرة» يتوقع زيادة الوفود السياحية «الصينية والأوكرانية» قريبًا

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، بأن الحركة السياحية والركابية زادت فى الآونة الأخيرة، خاصة عقب الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى تشهده البلاد فى الوقت الراهن.



وقال المصدر فى تصريح لـ«الدستور»، إن مبنى الركاب رقم 2 يشهد خلال الفترة الحالية زيادة الوفود السياحية الصينية القادمة من دول الإمارات العربية «ترانزيت»، لافتا إلى أنه لا يوجد طيران مباشر مع معظم المدن الصينية.



وأوضح المصدر أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تدشين خط جوى بين مطارى القاهرة وشنغهاى الصينى، عقب تفقد وفد صينى إجراءات التأمين، ووسائل الحماية الأمنية المتبعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى.



وأشار المصدر، إلى أن المطار استقبل أيضا فى الآونة الأخيرة أولى الرحلات الجوية الأوكرانية القادمة بشكل مباشر بين البلدين، حيث من المتوقع زيادة الحركة الركابية والسياحية الأوكرانية أيضا خلال الفترة القليلة المقبلة.