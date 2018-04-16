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الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:52 ص

«القابضة للمطارات»: استكمال تطوير المنظومة الأمنية بجميع المطارات المصرية فى الفترة المقبلة

استكمال تطوير المنظومة
استكمال تطوير المنظومة الأمنية بجميع المطارات المصرية فى الفترة المقبلة
محمود السعدى
dostor.org/2130122

كشف مصدر مسئول بشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال  تطوير المنظومة الأمنية بجميع مطارات الجمهورية، أسوة بكبرى المطارات العالمية، خاصة عقب وصول الرحلات الجوية الروسية بعد انقطاع استغرق أكثر من عامين، نتيجة سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015، وذلك بناءً على تعليمات شريف فتحى، وزير الطيران المدنى.

وأضاف المصد، أن المطارات المدنية المصرية شهدت خلال الأونة الأخيرة عمليات إحلال وتجديد لكافة الأنظمة الأمنية ووسائل الحماية المتبعة، بالإضافة إلى تركيب أحدث الأجهزة بجميع المطار، بتكلفة بلغت 65 مليون دولار، لافتًا إلى أن البلاد تشهد خلال الفترة الراهنة حالة استقرار سياسى واقتصادى وأمنى، حيث من التوقع زيادة الحركة الركابية والجوية والسياحية سواءً كانت مباشرة أو طيران شارتر "عارض" خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال الفترة القليلة المقبلة العمل على تطوير البنية التحتية، وكذلك رفع كفاءة وقدرة العنصر البشري والذى يعد أحد أهم عناصر النجاح للمؤسسات والشركات من خلال التدريب المتواصل والاحتكام بمدارس عالمية.

وأوضح أن جميع الوفود الأمنية الأجنبية ومنظمات الطيران المدنى، التى قامت بالتفتيش على المطارات المصرية خلال الفترة الماضية، أشادت جميعها بكافة الإجراءات الأمنية التى يتم إتباعها بالمطار، حيث لم يتم كتاية أية تقارير أو ملاحظات جوهرية أو تعليقات حول تلك الوسائل.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس الأول السبت، بشريف فتحى، وزير الطيران المدنى وبعض قيادات الوزارة، لبحث الوضع الحالي بالمطارات المصرية، والتعرف على التحديات الراهنة، والاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمات المختلفة بها، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدقيقة للحركة داخل المطارات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، بما يحقق أهداف تيسير الإجراءات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على إجراءات تأمين المنافذ.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون المطارات المصرية خير مركز استقبال للزائرين من جميع أنحاء العالم، والعمل على تطوير البنية التحتية، وكذلك رفع كفاءة وقدرة العنصر البشري، وتحقيق التوسعات اللازمة؛ لزيادة قدرتها على استيعاب حركة الركاب والبضائع، مع الاستمرار في تطوير هذا المرفق الحيوي على نحو دائم، بما ينعكس بالإيجاب على مكانات المطارات الوطنية بين مطارات العالم.

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