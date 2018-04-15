«بساطة وتلقائية منير».. الكينج قلبه مساكن شعبية!

"الجماهير فى حضنى شايلها فى الورق ده والصوت اللى غايب أهو رجع.. النهارده شايل الأمانة فداها لو أموت"، يحظى الكينج محمد منير بمحبة كبيرة من جمهوره بخلاف أبناء جيله من المطربين، فالعلاقة التي تجمعه بمحبيه قائمة على عدة عوامل استطاع منير من خلالها خطف قلوب محبيه.



تميز منير عن باقي المطربين عبر الأزمنة المختلفة بـ"البساطة والتلقائية". هاتان الصفتان من النادر أن يتمتع بهما فنان عربي أو مصري على وجه الخصوص، وهما من الأسباب التي جعلت الجمهور يعشق الملك، فهو يرفض ارتداء «البدلة» سواء في الاحتفالات الرسمية أو غيرها، كما أنه في أكثر من حفل وقف على المسرح دون أن يرتدي حذاء في قدميه.



من أهم ما يميز منير طوال مسيرته الفنية تعامله مع عدد كبير من شعراء العامية في مصر على رأسهم الخال عبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم «الفاجومي»، وهذه من أهم مميزات أغاني الكينج الذي نطق بالعامية وغنى بما يدور في قلوب محبيه وجمهوره.