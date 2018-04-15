طريقة تحضير «تندوري الجمبري في الفرن»

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «تندوري الجمبري في الفرن ».



يتكون "تندوري الجمبري في الفرن" من جمبري كبير مقرر ومنظف وخلطة البروست الحارة وزنجبيل طازج مفروم ولبن زبادي وكمون مطحون وكزبرة مطحونة وقرفة مطحونة وثوم مفروم وعصير ليمون وزيت نباتي ولون طعام أحمر.



ولتحضير "تندوري الجمبري في الفرن" في البداية في وعاء صغير، اخلطي الجمبري، والزنجبيل، ولبن الزبادي، وعصير الليمون، والثوم، واللون الأحمر والبهارات، وتبلي بالملح والفلفل ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.



بعد ذلك سخني الفرن لـ220 درجة مئوية ثم ضعي حبات الجمبري في أعواد خشبية ثم اغمسي أعواد الجمبري في خلطة البروست.



في النهاية ادهني الجمبري بالزيت من كل جهة ثم ضعي أعواد الجمبري في صينية فرن وأخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الجمبري.