القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

الثقافة
الأحد 15/أبريل/2018 - 09:46 م

تفاصيل تغيير مديري تحرير سلاسل قصور الثقافة

أحمد عواض رئيس مجلس
أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور
حسام الضمراني
dostor.org/2130117

وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، على اعتماد أسماء مديري وسكرتارية تحرير بعض سلاسل إصدارات النشر الثقافي الجُدد، تلبية لرغبات بعض رؤساء تحرير سلاسل إصدارات النشر الثقافي بالهيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 28 مارس الماضي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع المذكرة المعروضة عليه من الإدارة العامة للنشر الثقافي؛ بشأن اعتماد أسماء بعض مديري وسكرتارية تحرير سلاسل النشر الثقافي الجُدد، وفي مداخلة للدكتورأحمد عواض رئيس مجلس الإدارة، أشار إلى أنه احترامًا لقرار مجلس الإدارة السابق بشأن اعتماد أسماء أعضاء هيئات تحرير سلاسل إصدارات النشر الثقافي بالهيئة، ونظرًا للمذكرة المعروضة والمرفق بها عدد من طلبات رؤساء تحرير بعض السلاسل لتغيير مديري وسكرتارية بعض السلاسل، قرر ضرورة العرض على المجلس لإبداء الرأي.

وقال طارق الطاهرعضو مجلس الإدارة، إنه بالنظر في المذكرة المعروضة على المجلس لا مانع من الموافقة نزولًا على رغبة رؤساء التحرير.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ اسبوع

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

الآن

19 عملًا في جعبة محمد منير: شاعر المصير حاضر

كيف يقود علاء السماحي ويحيى موسى العناصر الإرهابية فى مصر؟

الرئيس الفرنسي: أقنعت ترامب بالبقاء في سوريا

«ماسبيرو» بلا مسلسلات فى رمضان.. و«الوطنية للإعلام» تتحرك

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

ألبومات الصور

«لو هتزيني حديقة بيتك».. اختاري الديكور المناسب

«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الغربية يكرم رؤساء المدن خلال احتفالية يوم اليتيم

جامعة أسيوط تكرم أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز علمية

نجم الساعة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

«الصواريخ البالستيكية».. لفظ السيسي يفضح جهل الإخوان ومواليهم

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

كشكول

تصحيح كراسات إجابات ٤٥ ألف طالب بالثانوية في كنترول قنا

مجلس الجامعات الخاصة يبحث ملفاته غدًا.. والقانون يتصدر المشهد

بالصور.. عصام الكردى يستقبل المدير التنفيذى لهيئة الفولبرايت بأمريكا

بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المهرجان الكشفى الـ39 للجوالة

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض "عالم الطفل للإبداعات اليدوية"

الأمصار

ديل ميل : السفن الروسية تقترب من ميناء طرطوس السوري

فرنسا تحث روسيا على الانضمام إلى جهود السلام بسوريا

رئيس مجلس النواب : عجز مليار دولار في ميزانية أمريكا

العراق يطارد فلول «داعش» على حدوده مع ثلاث دول

ماكرون يزور روسيا مايو القادم

ads
منوعات

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك