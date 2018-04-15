تفاصيل تغيير مديري تحرير سلاسل قصور الثقافة

وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، على اعتماد أسماء مديري وسكرتارية تحرير بعض سلاسل إصدارات النشر الثقافي الجُدد، تلبية لرغبات بعض رؤساء تحرير سلاسل إصدارات النشر الثقافي بالهيئة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 28 مارس الماضي.



واستعرض المجلس خلال الاجتماع المذكرة المعروضة عليه من الإدارة العامة للنشر الثقافي؛ بشأن اعتماد أسماء بعض مديري وسكرتارية تحرير سلاسل النشر الثقافي الجُدد، وفي مداخلة للدكتورأحمد عواض رئيس مجلس الإدارة، أشار إلى أنه احترامًا لقرار مجلس الإدارة السابق بشأن اعتماد أسماء أعضاء هيئات تحرير سلاسل إصدارات النشر الثقافي بالهيئة، ونظرًا للمذكرة المعروضة والمرفق بها عدد من طلبات رؤساء تحرير بعض السلاسل لتغيير مديري وسكرتارية بعض السلاسل، قرر ضرورة العرض على المجلس لإبداء الرأي.



وقال طارق الطاهرعضو مجلس الإدارة، إنه بالنظر في المذكرة المعروضة على المجلس لا مانع من الموافقة نزولًا على رغبة رؤساء التحرير.