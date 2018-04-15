الإمارات تسحب قواتها العسكرية من الصومال

أنهت دولة الإمارات، اليوم، مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي التي بدأت عام 2014، حسبما أعلنت مصادر إماراتية.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن القرار جاء على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها قوات إماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.



وأعربت الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، التي تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول.



وكانت السلطات الصومالية أوقفت طائرة إماراتية مؤخرا في أحد مطاراتها واستولت على ملايين الدولارات كانت على متنها بزعم استخدامها بشكل غير شرعي من قبل أبوظبي في الصومال.