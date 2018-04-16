«الزينى»: استيراد 15 ألف طن «دواجن مجمدة» أغسطس المقبل

أكد المهندس ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الحكومة دعمت صفقة الدواجن المستوردة والبالغة 250 ألف طن بـ3.5 مليار جنيه، كان يمكنها إقامة مشروع قومي للذرة الصفراء وبيع الذرة لمزارع الدواجن بـ2000 جنيه للطن، وشراء كيلو الدواجن بـ16 جنيهًا، وهي فرق تكلفة استيراد الدواجن من الخارج، وبالتالي الحفاظ على الصناعة الوطنية من الانهيار.



وأضاف "ثروت"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك كميات كبيرة من الدواجن سيتم استيرادها في شهر أغسطس المقبل والمقدرة بـ15 ألف طن دواجن مجمدة، وهو اتفاق استيراد لا يمكن التراجع فيه.