ضبط تاجر هيروين في موقف أتوبيسات العباسية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول النقل العام القبض على شخص يدعى "م. ا. م"، 28 سنة؛ عقب الاشتباه به أثناء تواجده بموقف أتوبيس العباسية، حيث عثروا بحوزته على "كيس بلاستيك بداخله مادة بيج اللون تشبه مخدر الهيروين، وزنت حوالي 30 جراما، وهاتف محمول".



وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول النقل العام، وأرسل المتهم والمضبوطات لقسم شرطة الوايلي؛ لقيده وعرضه على النيابة العامة.