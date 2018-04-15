«آلات حادة» في مهرجان الإسماعيلية (صور)

نظمت مساء اليوم ندوة الفيلم الإماراتي «آلات حادة» بحضور المخرجة نجوم الغانم، والمنتج الشاعر الإماراتي خالد البدر، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ20 التي تقام برئاسة الناقد عصام زكريا.



الفيلم يشارك في بطولته الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير الإماراتي يوسف شريف، ومن إنتاج الشاعر الإماراتي خالد البدر، وتدور فكرة الفيلم حول أعمال هذا الفنان التشكيلي الذي ارتبطت أعماله بالآلات الحادة وكونه يصنع أعماله الفنية من قصاصات الكارتون والنفايات واعتماده على الحبال في أعماله.



وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة مع مخرجته ومنتجه، أدارها الناقد محمد عاطف، وتحدثت خلالها المخرجة عن سعادتها بعرض الفيلم في نسخة المهرجان هذا العام، موضحة أن الفيلم يعد تحديا كبيرا وصعبا عليها، لرحيل بطل الفيلم يوسف شريف في 2016، وأنها كانت تتمنى أن يكون الفيلم روائيا طويلا، وأنها لم تكن أمام شخصية سهلة بالمرة.