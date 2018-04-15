ضبط لص متلبسًا بسرقة كابلات لـ«سيمافورات» مترو المرج

ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، القبض على "ع. أ. س" 25 سنة؛ حال شروعه في سرقة كابلات خاصة بـ"سيمافورات وتحويلات المترو"، وبحوزته جوال بلاستيكي بداخله "قطع حديد"، وذلك أثناء وجوده ما بين محطتي المرج الجديدة وعزبة النخل.



وبتفتيش المذكور وقائيا؛ عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة ثان مترو الأنفاق، وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة المرج؛ لقيده وعرضه على النيابة.