النيابة تطلب التحريات عن تاجر متهم بالنصب في نصف مليون جنيه

تُجري نيابة حلوان الجزئية تحقيقات موسعة مع تاجر سجائر، متهم بالنصب على أحد مورّدى البضائع، في مبلغ قدره 500 ألف جنيه؛ وذلك عقب تلقيها بلاغا من المورد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من تاجر يفيد بتعرضه للنصب، على يد "م. س" 35 سنة- تاجر سجائر ومقيم بحلوان، إذ سحب منه بضائع بقيمة 500 ألف جنيه، ووقع إيصالات أمانة بالمبلغ، وعند اقتراب موعد السداد؛ اختفى.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة؛ تم القبض على المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالضبط.



وتم إخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.