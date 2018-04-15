مدير المعهد السويدى يفتتح فعاليات منتدى الإسكندرية للإعلام

افتتح بيتر ويدرود مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام «ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة»، والتي انطلقت جلساتها صباح اليوم وتستمر 3 أيام.



وتحدث «ويدرود» خلال الافتتاح عن دور المعهد السويدي كشريك للمنتدى منذ إنشائه إيمانًا بدوره في حرية تدفق المعلومات ما ينعكس إيجابًا في سبيل مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، مشيرًا إلى قدرة الإعلام في تنمية المجتمعات عن طريق المعرفة.



وعبر مدير المعهد السويدي عن نجاح تجربة المنتدى على مدار ست سنوات من العمل، في مناقشة العديد من القضايا التي تهم العاملين في الحقل الإعلامي وتبادل الخبرات بين العديد من التجارب.

