10 أيام تصوير لأبطال «الرحلة 710» في لبنان

سافر المخرج حسام علي وأبطال مسلسل «الرحلة 710» المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى بيروت لتصوير عدة مشاهد.



ويستغرق التصوير 10 أيام كاملة، بما يعادل 240 ساعة تقريبا، وتجمع المشاهد باسل الخياط وريهام عبدالغفور ووليد فواز وحنان مطاوع، على أن تعود أسرة المسلسل يوم 18 الجاري.



وفي سياق متصل، انتهى حسام علي من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث من المقرر أن يكثف التصوير عقب عودته من لبنان، لتصل ساعات التصوير لـ16 ساعة يوميا، خاصة أن المسلسل يتضمن كثيرا من الخطوط الدرامية والتكنيك الذي يحتاج لوقت ومجهود كبيرين.



تدور أحداث المسلسل حول فكرة «القدر» وما يفعله في حياة الإنسان، والظروف والأزمات التي يتعرض لها البشر، وما هو مصيره في حالة تحدي قدره، حيث تجتمع 6 شخصيات في رحلة طائرة متجهة إلى لبنان، وتتوالى الأحداث.



مسلسل «الرحلة 710» بطولة باسل الخياط، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مي سليم، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، قصة نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.