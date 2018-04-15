غدًا.. ثاني جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس

تنظر محكمة جنايات القاهرة- غدًا- ثانى جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، في قتل مواطن، حيث من المقرر أن تستمع للشهود.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفى وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى ومحمد الحسينى وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.



ونسبت النيابة العامة للمتهم "أحمد.ع" محبوس، 25 سنة- ملازم أول شرطة، قتل مواطن يُدعي شريف أبوبكر، عمدا، بأن استهدفه بسلاحه النارى "طبنجة" المسلم إليه من جهة عمله، وأطلق عليه 6 طلقات أودت بحياته.