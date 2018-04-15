متمردو جنوب السودان يفرجون عن 7 من موظفي الإغاثة

قال متمردو جنوب السودان، اليوم الأحد، إنهم أفرجوا عن سبعة من موظفي الإغاثة بعد احتجازهم لنحو ثلاثة أسابيع في ولاية وسط الاستوائية لاتهامهم بالتجسس لحساب الحكومة.



وأضاف لام بول جابرييل، المتحدث باسم المتمردين في تصريحات لـ"رويترز"، إنه تم تسليم موظفي الإغاثة لوفد من الأمم المتحدة قرب الحدود مع أوغندا في حضور الشرطة الأوغندية.



ويعصف الصراع بجنوب السودان منذ 2013 بعد أن دب الخلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وتحول إلى مواجهة مسلحة.



وقتل في الحرب عشرات الآلاف منهم ما يقرب من 100 من العاملين في مجال الإغاثة.