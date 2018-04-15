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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 09:08 م

خبراء ضرائب: لا يمكن تقديم حصر واضح لحالات التهرب في مصر

خبير الضرائب ياسر
خبير الضرائب ياسر محارم
راندا التوني
dostor.org/2130073

كشف خبراء ضرائب لـ"الدستور"، أن هناك عدة أوجه لمواجهة التهرب الضريبي، والتي يأتي على رأسها "دمج القطاع غير الرسمي" من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافوا أنه إذا كان القانون عادلا؛ فسيضمن دمج قطاع كبير "ضمن القطاع غير الرسمي".

وفي هذا السياق، قال خبير الضرائب ياسر محارم، إن الممولين بدأوا في تقديم الإقرارات والسداد بانتظام؛ عند خفض معدلات الضريبة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لتطبيق نظام ضريبي عادل؛ للحد من معدلات التهرب الكلي.

ولفت إلى أن عدم المغالاة في تقدير الضرائب أيضا، هو أمر هام؛ للحد من معدلات التهرب الجزئي، حيث تلجأ الشركات للتحايل على القوانين.

وقال إنه لا يمكن تقديم حصر واضح للتهرب الضريبي؛ لأن الحكومة تفتقر إلى البيانات المسجلة، مشيرا إلى أن "الاقتصاد غير الرسمي" يُعدُّ أحد أسباب ارتفاع معدلات.

ومن جانبه، أوضح البرلماني أشرف العربي، أنه وفقا للحسابات الضربية؛ يُقدَّر إجمالي التهرب بـ600 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أسلوب إدارة المصلحة "الخاطئ" للملف، هو سبب الأزمة.

وأكد ضرورة وضع تصور سليم لتحديد المخاطر واختيار العينات؛ حتى يتسنى لمصلحة الضرائب القيام بدورها بشكل كامل في تحصيل الأموال.

وأشار إلى أن المصلحة لا تراقب الأسواق، والجهد الأكبر موجه للحصيلة؛ وبالتالي هناك زيادة في حالات التهرب الضريبي، كما أنها تعاني من مشلكة "عدم وجود إحصائيات وبيانات"، حتى أن حجم التهرب يتم احتسابه عبر بيانات بشكل "تقديري" و"إحصائي".

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