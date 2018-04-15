«التجمع» يسعى لتشكيل ائتلاف حزبي لخوض انتخابات المحليات

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن حزبه يسعى لتشكيل ائتلاف وكتلة وطنية تضم (الوفد والمؤتمر والمحافظين ومستقبل وطن وحماة الوطن) لخوض انتخابات المحليات، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب سبق أن اتفقت على العمل المشترك فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والانتخابات الرئاسية.



وأشار فرج إلى أن العمل المشترك سيستمر في كافة المجالات ذات الاتفاق المشترك في الأمور الانتخابية سواء في المحليات أو البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أنه لكل حزب استقلاليته في رؤاه السياسية أو برامجه الخاصة.