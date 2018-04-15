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حوادث
الأحد 15/أبريل/2018 - 09:06 م

كواليس 72 ساعة لطفلتين داخل قطار أسوان عقب تركهما منزل الأسرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عمرو المزيدي
dostor.org/2130071

أعاد رجال شرطة النقل والمواصلات طفلتين، كانتا قد تركتا منزلهما، وذلك بعد عثورهم عليهما داخل قطار "أسوان القاهرة"، بعد مرور 72 ساعة على اختفائهما.

بدأت الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بلاغين من "ف. س. ت"، 36 سنة، "ن" 13 سنة، و"المعز. هـ. س. م" 42 سنة، مقيم بالخصوص، أفادا فيه بتغيب ابنتيهما، الأولى وتدعى "ن" 13 سنة، والثانية "ف" 7 سنوات، منذ الخميس الماضي، لافتين إلى تلقيهما اتصالا من إحدى الفتيات، وتدعى "س. م. ا" أخطرتهما بعثورها عليهما بداخل القطار المشار إليه.

وبإخطار الخدمات الأمنية المعينة بالقطار؛ تم التقابل مع المبلغة، والتحفظ على الفتاتين، وإنزالهما بمحطة سكك حديد القاهرة، وبسؤالهما؛ قررتا هروبهما من منزل أسرتيهما، بسبب خلافات عائلية، وأنهما مكثتا فترة غيابهما في استقلال القطار لمدينة أسوان، والعودة مرى أخرى للقاهرة، ولم يتعرضا لسوء.

وبسؤال والدي الفتاتين؛ أقرا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدا في هروب الفتاتين.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وأرسل لقسم شرطة شبرا؛ لقيده وعرضه على النيابة العامة.

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