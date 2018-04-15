«أزهر الدقهلية» يحصد المركز الأول بمسابقة اللياقة البدنية للفتيات

حصل فريق منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الأحد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة اللياقة البدنية للفتيات.



وكانت إدارة الرعاية الرياضية بقطاع المعاهد نظمت مسابقة اللياقة البدنية للفتيات على مستوى الجمهورية، في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة نوال حسني مدير عام إدارة الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف.



وأثنى الدكتور السيد الجنيدي رئيس المنطقة على الجهود المتميزة لتوجيه التربية الرياضية بالمنطقة.



وسلم الجنيدي، كأس البطولة من المشرفات على النشاط الرياضى للفتيات، بحضور الدكتور صبرى زيدان مدير عام الادارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ أبو بكر شومان الموجه العام لشئون القرآن الكريم.

