لينا أسامة: جسدت «الحمل والرضاعة» في أعمالي

قالت الفنانة التشكيلية لينا أسامة إنها شاركت في أكثر من 70 معرضًا حول العالم بمصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وإيطاليا.



وأضافت أن فترة اللوحات المعروضة في جاليري نوت استوحتها من الفترة ما بين 2015 إلى 2018 وأن التجربة ليها علاقة شخصية مرتبطة بالحمل والزواج والولادة والرضاعة والأطفال.



وأشارت إلى أنها تعمل في الحقل الفني منذ أكثر من 15 عامًا مؤكدة أنها بدأت مشوارها الفني منذ 2002، لافتة إلى أن أول مشاركة لها كانت في العام 1999، حينما كان عمرها 13 عامًا.



وأوضحت خريجة الفنون الجميلة قسم التصوير أن المشاركة الأولى لها كانت في 2002 من خلال معرض صالون الشباب بالأوبرا، وهو معرض سنوي للشباب حتى 35 عامًا.



وأعربت عن سعادتها بسوق الفن التشكيلي في هذه الفترة: عدد الفنانين في ازدياد وكذلك عدد الرواد"، مضيفة: مع الخبرة المتزايدة عرفت أن المعرض الجماعي له مذاق خاص، وفي نفس الوقت لا غني عن المعرض الفردي (الصولو) بالمعرض الجماعي.



وأشارت الفنانة التشكيلية بلوحات زميلها المشارك في المعرض الفنان على المريخي، قائلة:" عجبني شغل على المريخي".