تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية بالمستشار الثقافي الصيني

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، شي يوه وين المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتشون نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية؛ في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة وخاصة في مجال التبادل الثقافي، وكذا التنسيق للاقامة العديد من الفعاليات الثقافية المتبادلة بين الجانبين.



خلال اللقاء، شدد «سلطان» على حرص المحافظة على إظهار وإخراج جميع الفاعليات الثقافية بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، مؤكدا بأن التبادل الثقافي ما هو إلا ترجمة وتوطيد لما تم الإتفاق عليه علي أرض الواقع خلال زيارة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلي الصين، وتوطيد لمزيد من الاتفاقيات بين الجانبين.



وأكد الملحق الثقافي الصيني، أن الجانب الصيني يعتز بالتعاون مع الجانب المصري خاصة في المجال الثقافي، مشيرا إلى انه سيتم إتاحة الفرصة للفرق المصرية بتقديم عروضها في الصين.



وأكد أن الإسكندرية مدينة لها طابع خاص وأهمية كبيرة فإنها مدينة تعمر بالثقافة وبها العديد من المراكز الثقافية الأجنبية مبديا رغبة دولته في إقامة مركز ثقافي صيني على أرض الاسكندرية بخلاف المركز الصيني بالقاهرة لتأكيد علاقة الشراكة الجيدة بين البلدين.

