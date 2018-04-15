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الثقافة
الأحد 15/أبريل/2018 - 09:01 م

«الثقافة» تكرّم جمعة فرحات في افتتاح ملتقى القاهرة للكاريكاتير

جمعة فرحات
جمعة فرحات
حاتم السروي - حسام الضمراني
dostor.org/2130066

كرّمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، رسام الكاريكاتير الفنان الكبير جمعة فرحات، وعدد من رواد رسوم الكاريكاتير في مصر، مساء الأحد، وذلك خلال إفتتاح فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الخامس للكاريكاتير في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وينطلق الملتقى الذي اختار الرياضة محورًا له وذلك قبل شهرين فقط من إنطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

ويقام الملتقى في الفترة من 16 إلى 25 أبريل الجاري وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة. ويعرض الملتقى 650 عملًا لنحو 350 فنانًا من 68 دولة.

ومن بين الدول المشاركة مصر وتونس والجزائر والمغرب والإمارات والسعودية والبحرين والأردن والكويت والعراق وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا والنمسا وبولندا ورومانيا والصين وإندونيسيا والهند وروسيا وأستراليا والبرازيل.

وتحل بلجيكا ضيف شرف الملتقى هذا العام وذلك في إطار التعاون بين الجمعية المصرية للكاريكاتير ومركز الكاريكاتير الأوروبي الذي يتخذ من بلجيكا مقرًا.

وينظم الملتقى ندوة بعنوان «الكاريكاتير البلجيكي» يتحدث فيها الفنان البلجيكي لوك ديسشيميكر ومديرة مركز الكاريكاتير الأوروبي ساسكيا جيسنيس ويديرها الفنان المصري ياسر جعيصة.

«الثقافة» تكرّم جمعة فرحات في افتتاح ملتقى القاهرة للكاريكاتير
«الثقافة» تكرّم جمعة فرحات في افتتاح ملتقى القاهرة للكاريكاتير
«الثقافة» تكرّم جمعة فرحات في افتتاح ملتقى القاهرة للكاريكاتير
«الثقافة» تكرّم جمعة فرحات في افتتاح ملتقى القاهرة للكاريكاتير
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