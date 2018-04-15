بالصور.. افتتاح 5 منافذ «أمان» للسلع الغذائية بالوادي الجديد

أعلن اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مدير أمن الوادي الجديد- مساء اليوم- عن افتتاح الوزارة لـ5 منافذ ثابتة "أمان"؛ لطرح السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.



وأشار "عبد الرحمن"، إلى أنه جرى افتتاح منفذين تابعين لجمعية "أمان"، بكل من ميداني "الشعلة" و"البساتين" بمدينة الخارجة، و3 أخرى بمركز الداخلة؛ لطرح السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها من 20-25%.



وأوضح أن افتتاح المنافذ؛ يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي الغفار، بشان تفعيل رسالة الوزارة في خدمة المجتمع والوطن، ومحاربة الغلاء وظاهرة الاحتكار.

