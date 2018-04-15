كيف يقود علاء السماحي ويحيى موسى العناصر الإرهابية فى مصر؟

الدستور تنشر أوراق القضية 64 لسنة 2017 المتهم فيها عناصر «حسم»



تستكمل «الدستور» نشر أوراق القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الاخوان. من أبرز المتهمين فى القضية: القيادى الإخوانى محمد على بشر، وزير التنمية فى عهد «مرسى»، والفنان وجدى العربى، والهارب على السيد بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والهارب مجدى مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان، والهارب فى تركيا عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم أبوموسى.



تدريبات عسكرية لـ«مجموعات العمل النوعى» فى الخارج ومخطط لاستهداف 10 شخصيات عامة فى كل محافظة

منذ انضمامه لجماعة الإخوان فى ١٩٨٩، شارك المتهم محمد السعيد محمد فتح الدين فى كل أنشطة الجماعة وفعالياتها تقريبا، وصولًا إلى عمله فى تنظيم «حسم»، وكان يتولى مسئولية التواصل فيما بين قيادات الجماعة والمجموعات التى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، بخلاف إمداده الجماعة بمعونات مادية مع علمه بأهدافها.

قبل ذلك بقليل، شارك «فتح الدين» فى تأسيس حركة «طلاب ضد الانقلاب»، التى اضطلعت بتنظيم تجمهرات الإخوان بالجامعات، التى أعقبت فض اعتصاماتهم بميدانى رابعة العدوية والنهضة، إلى أن ضبطته قوات الأمن فى فبراير ٢٠١٤.

لكن بعد إخلاء سبيله، خرج المتهم وشارك فى «اللجنة الإدارية العليا»، التى ضمت المتهم المتوفى محمد محمد كمال الدين، والمتهم على السيد أحمد محمد بطيخ وآخرين، والذين تولوا فى غضون سبتمبر من ذات العام تشكيل «مجموعات العمل النوعى»، التى اتخذت أسماء عدة من بينها «حركة المقاومة الشعبية حسم».

وتولى المتهم محمد عبدالرءوف محمد أحمد سحلوب «اسماه الحركيان: شادى، أسعد، والدكتور»، وآخرون مسئولية «حسم»، وضمّت مُختارين من عناصر الجماعة بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة وأجهزتها وسلطاتها العامة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، بينما تولى المتهمان يحيى موسى وعلاء السماحى «اسم حركى: سماحى» مسئولية إدارة العمل النوعى بدولتى تركيا والسودان وتدريب عناصر مجموعاته فى الأخيرة.

«فتح الدين»، الذى عمل بـ٤ أسماء حركية هى «رضا، وسام، أبوخالد، وأبوهاجر»، قال إنه كان حلقة الوصل بين «أعضاء اللجنة الإدارية العليا» ومسئولى «مجموعات العمل النوعى»، بأن سلم المتهم محمد عبدالرءوف محمد أحمد سحلوب بطاقة ذاكرة حوت ملفات بشأن التأصيل الشرعى للعمليات العدائية التى تضطلع بها تلك المجموعات والإعداد لها، التى استهدفت أبراج كهرباء وخطوط غاز طبيعى ومرافق عامة، بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية.

وكان ذلك فى إطار خطة وضعها أحد أعضاء «اللجنة الإدارية العليا»، تتضمن خلق أزمات عامة فى الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف ١٠ شخصيات عامة فى كل محافظة.

وأوضح المتهم أن تجهيز عناصر تلك المجموعات لتنفيذ عملياتها شمل دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية خارج مصر، بجانب اتخاذ أسماء حركية لهم، والتواصل من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية الآمنة مثل «تليجرام» و«لاين» تفاديًا للرصد الأمنى، مشيرا إلى أنهم اعتمدوا فى تحقيق أغراضهم وتنفيذ عملياتهم على دعم مالى من أعضاء الجماعة فى الخارج.



يوحنا يسوق الأدلة الشرعية لقتل رجال الشرطة.. وتفجير أبراج فى طريق الواحات لقطع البث التليفزيونى

انضم المتهم عبدالفتاح السيد عمرو شاهين، لجماعة الإخوان فى العام ١٩٧٨، وتدرج فى إحدى أسرها التربوية التابعة لشعبة قرية «الشوبك» فى القليوبية، حتى أصبح فى ٢٠١٢ عضوًا بمجلس شورى الجماعة فى المحافظة.

وتشير التحريات فى القضية إلى أن «شاهين» كان مسئولا عن الإشراف على تنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة، بجانب أنه كان يلقن أعضاء مجموعات العمل النوعى بالمحافظة طرق تصنيع العبوات المفرقعة.

يحكى المتهم تاريخ ذلك فيقول إنه- ولعدم جدوى التجمهرات المتكررة لأعضاء الجماعة بعد فض الاعتصامات- صدرت تكليفات من القياديين فى «اللجنة الإدارية العليا»، محمد محمد محمد كمال ومجدى مصلح إسماعيل شلش، بتشكيل لجان عمليات نوعية بكل محافظة تتبع «الإدارية» لتنفيذ أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وأفراد الشرطة.

كان ذلك فى مايو ٢٠١٤، وبناء عليه أسهم المتهم فى تأسيس هذه اللجان، كما اعترف فى التحقيقات بأنه أمدّ أحد أفراد مجموعة العمل النوعى بالقليوبية بمعلومات عن كيفية تصنيع مادة البارود الأسود المفرقعة.

نفس الحال بالنسبة للمتهم أحمد جابر عبدالعزيز على حسان، الذى قال إنه انضم للجان النوعية للجماعة فى أواخر ٢٠١٥، من خلال حماد أحمد داود، أحد أعضاء «الإخوان»، الذى أوصله باثنين من المسئولين عن اللجان باسمين حركيين هما «المهندس» و«يوحنا»، اللذان أعداه فكريًا، بأن ساق له الأدلة الشرعية على وجوب قتال قوات الشرطة، وبدنيًا وحركيًا بأن لقناه كيفية استخدام تطبيق «التليجرام المؤمّن» وتغيير الهاتف المحمول والخطوط باستمرار، وتبادل كلمات السر مع عناصر المجموعة قبل البدء فى المحادثة، وعسكريًا بتدريبه على فك وتركيب بندقية آلية.

فى وقت لاحق- حسب اعترافات المتهم - سلمه «المهندس» و«يوحنا» تلك البندقية التى أطلق منها المتهم عدة أعيرة نارية للتدريب، وفى مارس ٢٠١٦ كلفه المسئولون عنه برصد الحملات الأمنية التى تمر بالطريق الدائرى بمحافظة الفيوم لتحديد قوامها ومواعيد قدومها استعدادا لاستهدافها.

أما المتهم محمود أحمد محمد أبو الليل- والذى انضم إلى الجماعة فى ٢٠١٠، وانتظم فى أسرة تابعة لشعبة بنى مزار بالمنيا- فكان عضوًا بمجموعة رصد التابعة لـ«حسم». مع نهاية ٢٠١٥ شارك المتهم- الذى عمل باسمين حركيين هما: «هشام، وسعد»- فى رصد ممتلكات ومنشآت عامة وخاصة وحملات أمنية بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء فى اعترافات المتهم، أنه فى غضون سبتمبر من ذلك العام، جاءته تكليفات برصد أهداف بمحيط مدينة ٦ أكتوبر، ورفع نتائجها لمجموعة أخرى تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد تلك الأهداف، فرصد حافلتى نقل ركاب تابعتين للبنك المركزى بالحى السادس بالمدينة، وأعد تقريرا بما أسفر عنه الرصد، وعلم بإضرام النيران بهما. كما رصد أبراج كهرباء بطريق الواحات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى ورفع نتائجها للمجموعة الأخرى، وعلم باستهدافها بعد ذلك، ما ترتب عليه انقطاع البث عن القنوات الفضائية، وتبنت حركة «المقاومة الشعبية» التابعة لجماعة الإخوان تلك العملية.



شقق ناهيا وأرض اللواء مقرات للتخطيط.. الصعيدى يُعلّم «الباشا تلميذ» أسرار التنكر.. وعمليات تجميل للمتهمين

المتهم بلال سعيد سعد الصعيدى كان له نشاط مختلف بعض الشىء عن التكليفات التقليدية بالرصد والتنفيذ، وهى التى كان ينفذها جميعا بالطبع.

فى البداية، اعترف المتهم الذى اتخذ الاسم الحركى «عماد»، بمشاركته فى تنفيذ واقعتى تفجير برج كهرباء بمنطقة ناهيا وتفجير سيارة شرطة أعلى محور ٢٦ يوليو باستخدام عبوتين مفرقعتين.

وأشار المتهم إلى أنه- بجانب المتورطين معه- اتخذوا شقة بمنطقة بحرى فى ناهيا، وأخرى بشارع السوق بمنطقة أرض اللواء مقريْن لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتلقى دوراتهم التدريبية. واضطلع المتهم وعناصر مجموعته الأولى بتفجير برج كهرباء بمنطقة ناهيا فى يناير ٢٠١٥ باستخدام عبوة مفرقعة، وكان هو مسئولا عن تأمين التنفيذ، كما اضطلع وعناصر مجموعته الثانية بتفجير سيارة شرطة أعلى محور ٢٦ يوليو خلال أبريل ٢٠١٦ عقب رصد تحركاتها، وفى أغسطس من العام ذاته، رصد سيارتى شرطة بشارع جامعة الدول العربية تمهيدا لاستهدافهما بعمليات عدائية.

لكن الجديد هو ما كشفه المتهم فى التحقيقات، بأنه وصلته تكليفات من المسئولين عنه بتلقى «دورة فى كيفية التنكر» فى إطار إعداده لتولى مسئولية التنكر بالحركة.

ذهب المتهم إلى أحد المراكز المتخصصة فى التجميل والتنكر بمنطقة المهندسين، وأرسلت له الجماعة أموالًا للإنفاق على ذلك، كما أنه اشترى أدوات تجميل خاصة بالتنكر لاستخدامها فى تدريب بعض أعضاء المجموعات الأخرى عليها.

وعلى ذلك، ألقى المتهم فى يونيو ٢٠١٦ دورة تدريبية فى كيفية التنكر على كلٍ من المتهميْن عبدالحكيم محمود عبدالحكيم (حركى الكابتن) وأحمد تونى عبدالعال تونى (حركى: الباشا تلميذ)، وذلك بتكليف من مسئول أعلى، اسمه الحركى «على».



400 مسلح فى 9 محافظات لارتكاب الجرائم.. والتدريب فى صحارى أسوان ومعسكرات حدودية

فى عام ٢٠٠٠، التحق عمرو حسن أحمد عبدالعال بإحدى أسر الإخوان بقرية «كفر صقر» بمحافظة الشرقية، وبعد فترة أصبح عضوا بالجماعة، قبل أن يتولى بعد سنوات مسئولية إدارة عمل المجموعات المسلحة «العمليات النوعية».

وفقا لاعترافات «عبدالعال»، فإنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية، دأب على مشاركة أعضاء الجماعة تجمهراتها بنطاقى مدينة نصر ومصر الجديدة، لكن- ومع تطور فكر «اللجنة الإدارية» فى تحويل النشاط- المتهم وقف على طبيعة الهيكل التنظيمى لتأسيس العمل النوعى للجماعة.

وشرح المتهم فى التحقيقات: «تولى قيادات الإخوان فى الخارج تشكيل أربع إدارات بعيدا عن مصر، الأولى هى (التدريب) ومهمتها إلحاق أعضاء العمل النوعى بمعسكرات التدريب وتأهيلهم لتنفيذ أهداف العمليات، والثانية (التصنيع) وتختص بتنمية مهارات الأعضاء للتدريب على كيفية تصنيع العبوات المفرقعة عبر مقاطع مرئية بتطبيق (تليجرام)، والثالثة هى (المعلومات) المسئولة عن الإشراف على مجموعات الرصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها وجمع كل المعلومات عن الأشخاص والأماكن المُراد استهدافها، والرابعة هى (العمليات) التى يتولى مسئوليتها المسمى حركيًا «أوس أوس» وتضطلع بمراجعة الأهداف المرصودة ووضع مخططات تنفيذ العمليات العدائية وتكليف قيادات لجان العمل النوعى داخل البلاد أعضاءها بتنفيذها وصولا لأغراض الجماعة لما يسمى بيوم الحسم.

عن نفسه، تولى المتهم تقسيم مجموعات العمل النوعى فى مصر جغرافيا إلى منطقتين: الأولى «مركزية» ضمت محافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة وأكتوبر، والثانية «جنوبية» شملت الفيوم وبنى سويف وقنا والأقصر وأسوان، وأطلق على كل محافظة لفظ «وحدة»، وقُسمت بدورها إلى ثلاثة خطوط، يضم كل خط منها ١٥ عضوا من أعضاء العمل النوعى، ويجرى تشكيلها داخل خلايا عنقودية، يتولى أعضاء منهم تنفيذ تكليفات الرصد وجمع المعلومات بينما ينفذ آخرون العمليات العدائية. وجاء فى اعترافات المتهم، أنه خلال نوفمبر ٢٠١٥، كلفه المتهم محمد عبدالرءوف سحلوب بتأسيس المجموعات المسلحة بمنطقة عين شمس فى إطار الهيكل التنظيمى المتطور، وعليه تولى تأسيسها فى إطار خطوط قسمها إلى أربعة، تولى كل من الحركيين «بوجى»، «ناجى»، «قنديل»، و«خالد»، مسئوليتها، وتشكل أعضاؤها فى إطار مجموعات عنقودية ضمت بعضويتها من تلقوا دورات عسكرية بإحدى الدول المجاورة، عرف من بينهم المتهمين مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد (حركى: نضال)، إبراهيم عبدالقوى محمد مرسى، والحركيين: «تامر، خالد، صالح، عزوز، شمس، محمد، وليد، على، مروان، وائل، وآخرين»، ممن شاركوا بالمجموعات المسلحة بنطاقى مدينة نصر ومصر الجديدة.

بعد ستة أشهر، وفى غضون مايو ٢٠١٦، كلف «سحلوب» المتهم مرة أخرى بتشكيل الخطوط المنبثقة عن وحدات المنطقة الجنوبية، وفى إطار ذلك أسند للحركى «فوزى» مسئولية وحدة الفيوم، وللحركى «طارق» مسئولية وحدة بنى سويف وعاونه فيها الحركى «متعب»، وللحركى «نور» مسئولية وحدة محافظات قنا والأقصر وأسوان، بمعاونة الحركى «محمود».

وكشف المتهم أن أعضاء تلك المجموعات المسلحة اعتمدوا على أموال أمدها بهم «سحلوب» لتنفيذ أغراضهم، بواقع ٥٠ ألف جنيه لمجموعة «عين شمس»، ١٨٠ ألف جنيه للمنطقة الجنوبية، فيما أمد أعضاء المجموعات المسلحة بنطاق محافظة دمنهور بأسلحة نارية مثل البنادق الآلية والخرطوش.

وأوضح المتهم أنه فى إطار تجهيز أعضاء تلك المجموعات عسكريًا، كلفت قيادات «الإخوان»، فى إدارة التدريب بالخارج، مسئوليها بالداخل بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها، فأعدوا لهم برنامجـًا من ٣ محاور.

الأول «فكرى» قائم على دراسة فقه الجهاد والأسانيد الشرعية لتنفيذ العمليات العدائية وترسيخ قناعات أعضاء المجموعة بذلك، والثانى «أمنى» تمثل فى اتخاذهم أسماء حركية والتسمى بها فيما بينهم وتلقى دورات فى أمن التواصل والاتصالات وتطبيقاتها بتغيير هواتفهم المحمولة والتواصل فيما بينهم عبر برامج رسائل لا يمكن رصدها، منها «تليجرام» و«لاين».

المحور الثالث والأخير «عسكرى» ويهتم باستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ونقلها وتفجيرها، واتخذت المجموعات من صحارى محافظة أسوان ومعسكرات بدولة السودان مقار لتدريب أعضائها عسكريا تمهيدا لعودتهم داخل البلاد لتنفيذ مخططاتهم.

وتولى مسئولية التدريب والتلقين الشرعى لعناصر تلك المجموعات قيادى باسم حركى «أحمد»، فيما دربهم على إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وتسليمها لأعضاء مجموعات التنفيذ بالمنطقة الجنوبية القيادى باسم حركى «هانى».

ولفت المتهم إلى أن المجموعات المسلحة اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء أعضائها، ولعقد اللقاءات التنظيمية بها، من بينها وحدة بمساكن «أبوالوفا» بمنطقة السادس من أكتوبر.

وبالنسبة لمرحلة الإعداد لتنفيذ العمليات، تولت مجموعة عين شمس رصد العديد من الأهداف تمهيدًا لاستهدافها، وكان من بينها أحد ضباط الشرطة القاطنين بمدينة نصر، وقسم شرطة البساتين، وكمين شرطى ثابت بأعلى كوبرى مسطرد، ومحيط خطوط الغاز الطبيعى بمنطقة النزهة الجديدة.

وتولى رصد كل هذا أحد العناصر باسم حركى «قنديل»، وعقب وقوفهم على ما أسفرت عنه نتائج الرصد تولى هو- أى المتهم عمرو حسن أحمد عبدالعال- تسليم نتائجها لمسئول إدارة العمليات بالخارج (الحركى: أوس أوس) بالتواصل معه عبر «تليجرام» تمهيدا لوضع المخطط لتحقيق كل هذه الأهداف.

