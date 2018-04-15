أمينة خليل: تعلمت لغة الإشارة قبل دخول «122»

تعيش أمينة خليل حالة انتعاشة فنية انتهت خلالها من تصوير فيلم «١٢٢»، الذى تشارك فى بطولته مع طارق لطفى وأحمد داود، بجانب المشاركة فى فيلم «البدلة» مع تامر حسنى وأكرم حسنى، فضلًا عن مسلسل «ليالى أوجينى»، الذى يعد أولى بطولاتها الدرامية، وتخوض به سباق رمضان المقبل.

«أمينة» استغرقت شهرًا كاملًا فى الإعداد والتجهيز لفيلم «١٢٢»، حسب ما قالته فى حوارها مع «الدستور»، مشيرة إلى أنها تعلمت لغة الصم والبكم خصيصًا من أجل الفيلم.

ورأت أنه لا وجه للمقارنة بين -«١٢٢» و«الخلية»، معتبرة أحمد عز، بطل الأخير «رقم ١ فى السينما المصرية»، لافتة إلى أنها تقدم الكوميديا لأول مرة فى فيلم «البدلة»، الذى توقعت نجاحه لمشاركة تامر حسنى وأكرم حسنى فى بطولته.

■ بداية.. ما طبيعة دورك فى فيلم «البدلة»؟

- «البدلة» فيلم كوميدى، ومعظم أدوار أبطاله- وأنا منهم- فى نفس الإطار الكوميدى الخفيف، وكنت مهتمة بتقديم كوميديا لأننى لم أقدم هذه النوعية من قبل، وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحًا وصدىً لدى الجمهور.

■ هل عملك بجانب تامر حسنى وأكرم حسنى فى تجربة كوميدية.. قرار صحيح؟

- قرار صحيح جدًا، لأن كلًا من تامر حسنى وأكرم حسنى يمتلكان موهبة وشعبية، ولكل واحد منهما منطقة مختلفة عن الثانى، لذا سيساعدان على نجاح الفيلم، كما أتوقع أن تنال القصة إعجاب الجمهور، لأنها مختلفة وجديدة.

■ ما الذى دفعك للمشاركة فى فيلم «١٢٢»؟

- أعجبت بقصة الفيلم منذ أن قرأته، وأكثر شىء جذبنى فيه هو أنه فيلم «أكشن» ملىء بالإثارة والتشويق، بالإضافة إلى أن شخصيتى فيه جديدة ومختلفة بالنسبة لى، وجذابة جدًا، وتطلبت مجهودًا كبيرًا، ولولا مساعدة وبراعة المخرج العراقى ياسر الياسرى، ما قدمت الشخصية بشكل متميز.

■ ما دورك بالعمل؟

- فتاة تدعى «أمنية»، من الصم والبكم، وأعتقد أن هذا تحد كبير جدًا لى ولأى فنان يقدم هذه النوعية من الأدوار، كما أننى أعشق العمل مع أحمد داود لأنه صديقى، بل أعتبره أخًا.

■ كيف أعددتِ لهذه الشخصية؟

- إعدادى لها استغرق شهرًا كاملًا قبل بدء التصوير، فتعلمت لغة الإشارة وجلست كثيرًا مع نماذج عديدة من الصم والبكم، لأتقن طريقتهم وأعرف كيف ينظرون لحياتهم ولحياتنا التى نعيشها، وبالفعل أتقنت كل ذلك.

■ هذا العمل الثانى الذى يجمعك بالمؤلف صلاح الجهينى.. كيف ترينه؟

- أظن أنه مؤلف واقعى جدًا، وفى نفس الوقت يأخذ الحقيقة ويجسدها بشكل خلاق ومبدع ودرامى، والفيلم ينتمى إلى السينما التى تعتمد على القصة الجذابة، وأتوقع أن ينال إعجاب المشاهد، لأنه سيسحب مشاهدى «الأكشن» و«القصة» معًا، فواقعية وإبداع صلاح الجهينى كمؤلف مميز ومختلف، وراء حرصى على التعاون معه.

■ شاركتِ فى «الخلية» الذى حقق أعلى إيراد فى تاريخ السينما.. فماذا تتوقعين لـ«١٢٢»؟

- لا توجد مقارنة بين العملين على مستوى القصة والقضية التى يتناولها كل عمل منهما، وعلى مستوى الأبطال أيضًا، فـ«أحمد عز» يمتلك جمهورًا رهيبًا ولم يصبح هكذا فى يوم وليلة، فهو يعمل على ذلك منذ سنوات طويلة، ولذلك أصبح الفنان رقم واحد فى مصر مع احترامى الشديد لكلٍ من طارق لطفى وأحمد داود، ولا أقصد بحديثى أن أقلل من فيلم «١٢٢» أو من أى شخص من أبطاله، ولا أقصد أيضًا أن الفيلم لن يستطيع تحقيق إيرادات، بالعكس فالفيلم يمتلك كل مقومات النجاح، وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا بالسينما وأن ينال إعجاب الجمهور.

■ ماذا عن مسلسل «ليالى أوجينى»؟

- أواصل تصويره فى الفترة الحالية، وانتهيت من تصوير ما يقرب من ٤٠٪ من دورى بالعمل، ويشاركنى به ظافر العابدين، ويعد أول بطولة درامية لى.

■ ما إحساسك مع أول بطولة مطلقة لكِ فى الدراما؟

- الحقيقة أننى متفائلة ومبسوطة جدًا، وفى نفس الوقت خائفة، لأنه يعد مسئولية كبيرة جدًا على أكتافى، ولكنى مؤمنة بأن المسلسل سينال إعجاب الجمهور وسيكون متميزًا.

■ ألا تخافين من مقارنته بـ«جراند أوتيل» لأنهما مقتبسان من أعمال إسبانية؟

- لا يوجد أى شبه بين مسلسلى «ليالى أوجينى» و«جراند أوتيل» سوى أن أحداثهما تدور فى نفس الفترة الزمنية تقريبًا، وهى فترة الأربعينيات، والمسلسل بالفعل مقتبس من عمل إسبانى، أما بالنسبة للأحداث فهى مختلفة تمامًا والجمهور سيرى ذلك وسيحكم بنفسه، عند العرض فى موسم رمضان.

