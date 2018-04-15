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مصر
الأحد 15/أبريل/2018 - 08:14 م

السيسي يبحث مع «هادي» سبل حل الأزمة اليمنية

السيسى وهادى
السيسى وهادى
dostor.org/2130027

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، على هامش اجتماعات القمة العربية التى استضافتها المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالأزمة اليمنية ودور الدول العربية، وفى مقدمتها القاهرة والرياض، لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى.

وكان الرئيس السيسى قد وجه فى كلمته أمام القمة العربية فى دورتها العادية الـ29، رسائل هامة فيما يتعلق بالملف اليمنى، حيث أكد التزام مصر بالعمل على استعادة الاستقرار، وتحقيق الحل السياسى العادل فى اليمن، الذى لا يُمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها، ورفض منطق الغَلَبَة، ومحاولة فريق سياسى فرض طموحاته التوسعية على عموم اليمنيين بالقوة، والاستقواء بقوى إقليمية وأجنبية.. فلا مستقبل فى اليمن إلا بالحل السياسي، ولن يكون الحل السياسى إلا يمنياً خالصاً، لا مكان فيه لأطماع إقليمية أو لمنطق الاستقواء والغَلَبَة بين أبناء الشعب الواحد. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضى السعودية بالصواريخ الباليستية باعتباره تهديداً للأمن القومى العربى.

فيما جدد الرئيس اليمنى التأكيد على أن عاصفة الحزم، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، كانت تعبيرا عن إرادة عربية أصيلة لمواجهة الأطماع التوسعية الإيرانية، ومشروعها الطائفى التخريبى والتدميرى الذى يركز على زعزعة استقرار كيان الدول العربية بدعم ميليشيات مسلحة، واللعب على تغذية التوترات المذهبية، للتسلل عبر ذلك في فرض مشروعها.

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