«ماسبيرو» بلا مسلسلات فى رمضان.. و«الوطنية للإعلام» تتحرك

الهيئة رصدت 60 مليون جنيه فقط.. ومفاوضات على 7 أعمال أبرزها «كلبش 2» و«رحيم»



تشهد أروقة الهيئة الوطنية للإعلام حالة من الترقب الشديد مع اقتراب انطلاق الموسم الرمضانى، وعدم تعاقد الهيئة حتى الآن على أى عمل درامى للعرض على شاشات التليفزيون الرسمى، وهو ما قد يخرجها من المشهد تماما، مع تعاقد الفضائيات الخاصة على معظم الأعمال بشكل حصرى، منذ فترة.

وتواجه الهيئة العديد من الأزمات فى الحصول على حق عرض أو شراء أى عمل درامى، منها الميزانية التى رصدتها لشراء دراما رمضان، وتبلغ ٦٠ مليون جنيه، والتى تعد ضعيفة جدًا مقارنة بالميزانيات الضخمة لإنتاج تلك الأعمال.

ووفقُا لمصادر مطلعة، فإن مسئولى الهيئة يحاولون، من خلال وكالتى «الأهرام» و«الأخبار» للإعلان، التفاوض مع الجهات المنتجة للحصول على حق عرض الأعمال الجديدة، والاعتماد أيضا على فكرة إهداء المنتجين بعض هذه الأعمال لتليفزيون الدولة.

وبالتوازى، تجرى لجنة الدراما بالهيئة مفاوضات مع عدد من المنتجين للحصول على حق عرض أعمالهم بالتزامن مع عرضها على القنوات الفضائية، إلا أن اللجنة واجهت أزمة بربط المنتجين موافقتهم على حصول التليفزيون بموافقة كتابية من الفضائيات الخاصة التى حصلت على حقوق عرض أعمال رمضان، لأن معظم التعاقدت نصت على عرض المسلسلات حصريًا.

شرط الشركات الإنتاجية جاء ليحميها من الشروط الجزائية الموجودة فى عقودها المبرمة مع الفضائيات الخاصة، التى تنص على الحصول على موافقتها قبل التسويق لأى قناة.

وقالت المصادر إن الشركات المنتجة ستشترط أيضًا على الهيئة، حال موافقة القنوات الفضائية على منح التليفزيون الرسمى امتياز عرض هذه الاعمال، عرضها فى الموسم الرمضانى فقط، وليس عرضًا مفتوحًا مثلما يحق للقنوات الفضائية الأخرى التى تشترى حق عرض المسلسل لمدة ٥ سنوات أو أكثر.

وأفادت المصادر أيضًا بأن العقد الذى سيبرم بين الهيئة والشركات المنتجة سينص على توقيتات محددة لعرض أعمال الشركات على شاشات الهيئة بالاتفاق مع القناة الحاصلة على حق العرض الحصرى، حتى لا تتعرض الحلقات التى تعرضها تلك القنوات للحرق.

وتجرى لجنة الدراما حاليا مفاوضات مع شركات «العدل جروب»، و«سينرجى»، و«فنون مصر»، وهى الشركات التى تحتكر أعمال كبار النجوم فى الموسم الرمضانى المقبل، إضافة الى شبكة قنوات dmc وon والنهار وcbc.

وحددت لجنة الدراما بالهيئة، الأعمال المقرر إذاعتها عبر شاشات قنوات الهيئة المختلفة، بعد عدة اجتماعات بين حسين زين والمخرج أحمد صقر القائم، بأعمال رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة.

ويتم التفاوض على عرض مسلسلات «خط ساخن، كلبش ٢، أمر واقع، الرحلة ٧١٠، رحيم، الوصية، وخفة يد»، بعيدًا عن أعمال كبار النجوم.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للإعلام مؤتمرًا صحفيًا، خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن تفاصيل تعاقداتها على الأعمال الدرامية التى ستعرض بتليفزيون الدولة.

