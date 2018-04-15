وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة الخليجية يعود إلى قطر

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء اليوم، أن دولة قطر يجب أن تتوقف عن دعم المتطرفين، مشيرا إلى أن حل الأزمة الخليجية يعود إليها.



جاء ذلك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ29 في ظهران، شرقي المملكة، بالاشتراك مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، حيث أضاف أن "نشاطات قطر مرفوضة، ويجب أن تتوقف عن حالة النكران التي تعيشها"، وذلك حسب ما نقلت قناة العربية.



واختتمت القمة العربية "قمة القدس" أعمالها، اليوم، وسط حضور مكثف لقادة الدول العربية.