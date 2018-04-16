رئيس حى مصر الجديدة: الميزانية لا تكفى لمشروع واحد

قال إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، إن ميزانية الحي تبلغ 2 مليون جنيه، وهي التي لا تكفي لإقامة مشروع واحد به.



وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن حي مصر الجديدة يضع في رؤيته إشراك هيئات المجتمع المدني وجمع التبرعات للوصول للخطط المنشودة.



وأوضح «صابر» أن الحي نجح في ضخ بعض الأموال لعدة مشاريع من بينها التطوير لبعض العقارات المتميزة بتبرع إحدى البنوك الحكومية بمبلغ 3 ملايين جنيه، وبنك آخر بـ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى مواطن قام بتبرع غير مشروط بمبلغ 2 مليون.