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الأحد 15/أبريل/2018 - 08:10 م

أحمد يونس يقدم «رمضان الخير» على «الحياة»

الإذاعى أحمد يونس
الإذاعى أحمد يونس
إخاء شعراوى
dostor.org/2130021

فى سرية تامة، تعاقد الإذاعى أحمد يونس على تقديم برنامج تليفزيونى جديد، يعرض على شاشة قناة «الحياة» خلال شهر رمضان المقبل.

وعلمت «الدستور» أن البرنامج اجتماعى إنسانى خدمى، ويحمل اسم «رمضان الخير»، ويقدم «يونس» خلاله هدايا ومساعدات للمواطنين فى الشارع، من خلال أتوبيس مفتوح يطوف به المناطق الشعبية والمحافظات، وسيبدأ «يونس» تصويره خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر إن هناك مفاوضات مع «يونس» للاستمرار فى القناة وتقديم برنامج آخر بعد شهر رمضان، إلا أنه لم يتم الاتفاق على فكرته حتى الآن.

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