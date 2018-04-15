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الأحد 15/أبريل/2018 - 08:07 م

«الجبير» يكشف سبب نقل مقر انعقاد القمة العربية من الرياض

عادل الجبير
عادل الجبير
محمد عمر
dostor.org/2130019

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء اليوم، أن استضافة المملكة للقمة العربية الـ29 بمدينة الظهران شرقي البلاد، بدلا من العاصمة الرياض؛ لا علاقة لها بالتحديات الإقليمية.

وكانت وسائل إعلامية إيرانية، أشارت إلى عقد القمة العربية بعيدا عن الرياض؛ بسبب كثرة استهداف جماعة الحوثي للعاصمة بالصواريخ الباليستية، آخرها الأسبوع الماضي.

وقال "الجبير"، خلال مؤتمر صحفي ختامي للقمة، مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن النظام الإيراني يسعى لإشعال الفتن الطائفية والسيطرة بالمنطقة، وذلك حسبما نقلت قناة العربية.

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