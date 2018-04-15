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تقارير ومتابعات
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:18 م

5 مؤشرات على ارتفاع سعر الدواجن في رمضان

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
إسلام أبو المجد
dostor.org/2130012

تسعى الدولة إلى القضاء على جشع التجار، وكشفت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان، نظرا لارتفاع الطلب وأسعار مدخلات إنتاج الدواجن، وأن توافر الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية يساهم في إحداث توازن في الأسواق.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق نحو 40 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي 40 جنيها، وسعر الدواجن البيضاء المجمدة 40 جنيها، وسعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة 40 جنيها.

وترصد «الدستور» 5 مؤشرات على ارتفاع سعر الدواجن في رمضان:

تخزين الفراخ
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات صحفية، إن الأسبوعين الحاليين قبل بداية شهر رمضان شهدا ارتفاعا ملموسا في الأسعار، ووصل سعر الدواجن بالمزارع 28 جنيها.

ولفت إلى أن تخزين الدواجن أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع.

زيادت حلقات التداول
زيادة حلقات التداول بين المزرعة وتاجر الجملة وتاجر نصف الجملة حتى تصل لبائع التجزئة وصولا للمستهلك، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لأن بين كل حلقة وأخرى يتم إضافة هامش ربح 2 جنيه على كل كيلو، بمتوسط 6 جنيهات زيادة على سعر الكيلو من المزرعة وصولا للمستهلك، حسب تصريحات شعبة الدواجن اليوم.

سلوك المواطنين وضعف الرقابة
الزيادة هي الطلب الكبير وسلوك المواطن في جميع السلع الغذائية قبل شهر رمضان، وضعف الرقابة على الأسواق من الحكومة، والمنتج ليس مطالبا بالرقابة، وهو يبيع بناء على العرض والطلب، كما أن القوانين الحديثة، ونحن كاتحاد طالبنا وزير التموين بوضع تسعيرة استرشادية، ورفض بسبب أن قانون المنافسة لا يسمح بذلك.

تداول الدواجن بالمحافظات
تداول الدواجن بين المحافظات يسبب زيادة في سعر الدواجن بالأسواق.

زيادة الأمصال والأعلاف
زيادة التكلفة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أدت لارتفاع أسعار الأمصال والأعلاف.

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