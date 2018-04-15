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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:51 م

فؤاد يُجري تعديلات تشريعية على مشروع نقل العمال للصناديق الخاصة

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد
محمد جعفر
dostor.org/2130009

كشف الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إجرائه تعديلات تشريعية على مشروع قانونه الخاص بنقل العمال المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له، أن التعديلات تضمنت النص على ضم 15% من أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، بهدف توفير تمويلات لرواتب العاملين المقرر نقلهم وفق القانون إلى الموازنة العامة، في ظل عدم وجود فائض فيها وأنها تعاني عجزا يصل إلى 8.4%.

وأشار إلى أن قانون يلزم الحكومة بنقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لضمان حقوقهم.

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