وزير التعليم العالي: جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية كبرى في عدد من المجالات العلمية والبحثية، لا سيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال.



وأوضح عبدالغفار أن أبناء جامعة أسيوط وروادها من العلماء والباحثين أسهموا في تحقيق عدد من النجاحات في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة كزراعة الكلى والكبد والنخاع، منوهًا إلى أن جامعة أسيوط عملت منذ أكثر من 60 عامًا على تحقيق التقدم والسبق في الناحية التعليمية بفضل ما تضمه من أمهر الأساتذة والعلماء.



جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال جامعة أسيوط بعيد العلم الذي يأتي هذا العام متزامنًا مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عامًا على بدء الدراسة بها، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.