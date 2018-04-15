سالي رشاد «بروديوسر» مع يسرا في «لدينا أقوال أخرى»

تشارك الفنانة الشابة سالي رشاد، في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع الفنانة يسرا، حيث تجسد شخصية تدعى "ولاء"، تؤدي نفس مهام وظيفتها فى الواقع، وهى "منتجة" في إحدى القنوات الفضائية، وتربطها معظم مشاهده مع شيرين رضا.



وتم تصوير مشاهد العمل في عدة أماكن متفرقة، منها "لوكيشن قناة وآخر في قاعة بإحدى فنادق أكتوبر"، وهو يُعتبر أولى تجاربها التليفزيونية.



واستعانت يسرا أيضا بـ"جينا سليم" التي تجسد شخصية طبيبة نفسية ضمن أحداث العمل، وهى وظيفتها الواقعية.



مسلسل "لدينا أقوال أخرى" يشارك فى بطولته بجانب يسرا، "نجلاء بدر شيرين رضا أحمد حاتم محمد شاهين جينا سليم محمد الشرنوبى تيام مصطفى قمر" وآخرون، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد على، وإنتاج العدل جروب.